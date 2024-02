CROLLA IL PREZZO dell'Umidificatore d'aria Philips: offerta ESCLUSIVA Amazon

D'ora in poi potrai respirare aria sana e pulita a casa con questo gioiellino in super offerta! È l'Umidificatore d'aria Philips serie 2000, al momento disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Umidificatore d'aria Philips serie 2000: funzionalità e modalità d'utilizzo

L'Umidificatore d'aria Philips serie 2000 è uno strumento indispensabile in ogni casa per respira aria sana e pulita.

È dotato di una ventola a 2 velocità per umidificare fino a 250 ml orari e un serbatoio da 2 litri per ambienti fino a 38 m²: questo vuo dire che è ideale per ogni tipo ambientei, come la camera da letto o quella dei bambini.

Non avrai mai più superfici bagnate, depositi di calcare e impurità: l'evaporazione ultra-fine rende il vapore invisibile, e le molecole più piccole trasportano meno impurità nell'aria.

La tecnologia NanoCloud eroga vapore più pulito rispetto agli umidificatori a ultrasuoni e non riscalda l'acqua. In particolare questo modello diffonde il 99% di germi in meno rispetto ai dispositivi a ultrasuoni in commercio.

La modalità di utilizzo è semplicissima: si spegne automaticamente quando è vuoto e il serbatoio è rimovibile per un riempimento agevole e una pulizia veloce. Tra l'altro non utilizza una piastra riscaldante, quindi non è necessaria la decalcificazione.

Per finire il funzionamento del dispositivo è super silenzioso quindi non avrai problemi ad utilizzarlo anche di notte nelle camera da letto.

Oggi l'Umidificatore d'aria Philips serie 2000 è disponibile su Amazon a soli 79 euro con uno sconto del 24%. Approfittane il prima possibile, la promozione è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.