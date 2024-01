CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro: OFFERTA AMAZON

Xiaomi è un'azienda molto nota in particolar modo per la produzione di smartphone e oggi, su Amazon, lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro viene messo in sconto del 13% per un costo finale di 369€.

Risparmia sullo Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro offre un'esperienza multimediale completa con caratteristiche di rilievo e straordinarie considerando la fascia di prezzo.. Il dispositivo presenta un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo un'immagine eccellente con colori vivaci e contrasti nitidi.

Al cuore del dispositivo c'è il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un chip octa-core con velocità di clock massima di 3,2 GHz. Questo processore potente e versatile consente di gestire attività quotidiane, navigazione web, social media e persino giochi impegnativi con dettagli al massimo.

La fotocamera principale da 200 megapixel rappresenta un punto di forza significativo, catturando immagini e video di altissima qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. Le fotocamere aggiuntive includono un'ultra grandangolare da 8 megapixel per paesaggi, una macro da 2 megapixel per dettagli ravvicinati e una frontale da 16 megapixel per selfie di buona qualità.

Il dispositivo è alimentato da una robusta batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W, garantendo una lunga durata durante un utilizzo intensivo. Inoltre, è compatibile con reti 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, offrendo connettività avanzata. E dunque, il Redmi Note 13 Pro di Xiaomi si presenta come un ottimo smartphone per gli utenti che cercano versatilità e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 13% sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro, prezzo finale d'acquisto da vero best buy: 369€.

