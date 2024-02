CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 13: oggi a MENO DI 190 EURO

Amazon ha appena lanciato una mega promozione su uno smartphone di ultima generazione e dalle prestazioni eccezionali! Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 13, oggi disponibile a soli 188 euro con un mega sconto del 24%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfittane il prima possibile!

Tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi Redmi Note 13

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è uno degli smartphone più ricercati sul mercato in quanto vanta specifiche tecniche all'avanguardia e di ultima generazione.

È dotato di un display Touchscreen da 6.67 pollici con una risoluzione di 2400x1080 pixel che ti farà immergere nei tuoi video e nei tuoi film preferiti come mai prima d'ora.

Il modulo 5G permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Inoltre dispone di una capacità della memoria da 256 GB che permette di archiviare e momorizzare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Tra l'altro, questo smartphone è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 100 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 11547x8660 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920x1080 pixel.

Anche dal punto di vista estetico non è da meno: lo spessore di 7.6mm è veramente contenuto così da essere trasportato in modo super confertevole in borsa o in tasca, risultando sempre elegante e stiloso.

