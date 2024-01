CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 11S: MAXI SCONTO del 34% su eBay

Gli smartphone Xiaomi si contraddistinguono sempre per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Quando poi, questi stessi telefoni vanno in sconto, l'occasione diventa davvero imperdibile: è il caso dello Xiaomi Redmi Note 11S che viene scontato del 34% e venduto a 164,90€.

Mega sconto e prezzo da best buy per lo Xiaomi Redmi Note 11S

Xiaomi Redmi Note 11S nella sua elegante versione Midnight Black offre una connettività avanzata grazie al potente chipset MediaTek Dimensity 810. La sua CPU octa-core, con velocità fino a 2,4 GHz, garantisce prestazioni elevate per un'esperienza di utilizzo intelligente e dinamica.

Dotato di una batteria da 5000 mAh e della tecnologia di risparmio energetico MediaTek 5G UltraSave, il Redmi Note 11S 5G assicura un consumo energetico ridotto e una maggiore durata della batteria. La ricarica rapida da 33 W Pro consente di riportare il dispositivo al 100% in meno di un'ora, offrendo una libertà totale per guardare video, ascoltare musica e giocare senza interruzioni.

Il display FHD+ a 90 Hz offre un'esperienza visiva rapida e fluida, con la funzione AdaptiveSync a 4 stadi che regola la frequenza di aggiornamento in base al contenuto, ottimizzando la durata della batteria e migliorando l'esperienza visiva complessiva. La tripla fotocamera AI da 50 MP del Redmi Note 11S 5G cattura ogni dettaglio della vita quotidiana.

Con modalità come Night mode per foto di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, Portrait mode per ritratti affascinanti, e fotocamera ultra grandangolare e macro per immortalare ogni dettaglio, questo smartphone si adatta a tutte le esigenze fotografiche. Il design elegante con guscio posteriore dettagliato e bordi piatti non solo conferisce uno stile raffinato, ma offre anche una presa comoda per un utilizzo prolungato.

Su eBay, oggi, è possibile fare un grande affare acquistando lo Xiaomi Redmi Note 11S in sconto del 34% e per un costo finale d'acquisto di 164,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.