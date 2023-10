CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 11S con l'OFFERTONA di Amazon

Xiaomi è un'azienda cinese specializzata nella produzione di dispositivi elettronici e prodotti tecnologici. Oggi Amazon propone un ottimo sconto del 36% sullo Xiaomi Redmi Note 11S per un prezzo d'acquisto finale di 192,74€, più di 100€ di sconto.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è in maxi sconto su Amazon

Il Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone versatile e potente, pronto a soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti. Questo dispositivo, compatibile con tutti i vettori wireless, opera sulla tecnologia cellulare 4G per una connettività veloce e affidabile. La fotocamera principale da 108MP cattura immagini e video straordinari, offrendo colori vivaci e dettagli ad alta risoluzione. Inoltre, il Redmi Note 11S è dotato di una fotocamera ultra grandangolare da 8MP con un ampio angolo di visione di 118 gradi, una fotocamera macro da 2MP per dettagli ravvicinati e un sensore di profondità da 2MP per ritratti più naturali.

Il display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici offre una resa cromatica vivace e dettagli nitidi. Inoltre, i due altoparlanti lineari garantiscono un suono stereo immersivo per un'esperienza audio superiore. Il Redmi Note 11S si distingue per la sua frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, il che si traduce in transizioni fluide e risposte immediate al tocco. Con una batteria da 5.000 mAh e la ricarica rapida da 33W, il dispositivo offre una lunga autonomia e può essere ricaricato completamente in soli 58 minuti. Questo smartphone si presenta con un design elegante e moderno, nonostante ospiti una batteria capiente, il tutto in un frame sottile da 8,09mm e un peso di soli 179g.

Amazon applica un allettante sconto del 36% sullo Xiaomi Redmi Note 11S per un prezzo finale di 192,74€.

