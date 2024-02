CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi 12C: SCONTO ASSURDO su Amazon

Xiaomi è un'azienda che fa di un ottimo rapporto qualità-prezzo la sua filosofia di base per la distribuzione dei suoi prodotti e oggi, su Amazon, è presente e disponibile un maxi sconto del 47% sullo Xiaomi Redmi 12C per un costo totale e finale di 104,81€.

Scontatissimo lo Xiaomi Redmi 12C su Amazon

Lo Xiaomi Redmi 12C è un smartphone entry-level che si distingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Presenta un design elegante e resistente e uno schermo HD+ da 6,71 pollici che offre un'esperienza visiva coinvolgente.

Dotato di un processore MediaTek Helio G85, il Redmi 12C garantisce prestazioni fluide e affidabili per le attività quotidiane, consentendo di eseguire applicazioni e giochi senza problemi. La fotocamera posteriore offre una combinazione di un sensore principale da 50MP e un sensore di profondità da 2MP, assicurando scatti chiari e dettagliati. Per i selfie, la fotocamera anteriore da 5MP è ideale per catturare momenti spontanei con amici e familiari.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la batteria di lunga durata da 5.000 mAh, che garantisce un'autonomia fino a due giorni con un utilizzo moderato. In termini di sicurezza e software, il telefono è dotato di Android 12 con interfaccia MIUI 13 di Xiaomi, offrendo una vasta gamma di funzionalità e personalizzazioni. Le opzioni di sicurezza includono il riconoscimento facciale e il sensore di impronte digitali.

Con una memoria RAM disponibile in opzioni da 3GB o 4GB e archiviazione interna da 64GB o 128GB, il Redmi 12C offre spazio sufficiente per applicazioni, foto, video e altro ancora. Connettività avanzata come 4G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0 assicurano una connessione veloce e affidabile.

Su Amazon, oggi, è possibile risparmiare sull'acquisto dello Xiaomi Redmi 12C grazie allo sconto applicato del 47% e al costo finale di 104,81€.

