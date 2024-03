CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi 12C: mega risparmio con lo sconto attivo su Amazon

Xiaomi è un'azienda che nel corso degli anni ha saputo guadagnarsi la fiducia dell'utenza e oggi, su Amazon, segnaliamo il mega sconto del 45% sul suo Redmi 12C che viene venduto alla cifra finale di 109€.

Lo Xiaomi Redmi 12C si distingue come un dispositivo entry-level di alto valore, combinando un design elegante e resistente con prestazioni affidabili e funzionalità avanzate. Dotato di un ampio display HD+ da 6,71 pollici e un processore MediaTek Helio G85, questo smartphone offre un'esperienza fluida e senza interruzioni per tutte le attività quotidiane, dal multitasking al gaming.

La fotocamera del Redmi 12C è uno dei suoi punti di forza, con un sensore principale da 50MP che cattura dettagli nitidi e colori vividi, completato da un sensore di profondità da 2MP per scatti con effetto bokeh. Per i selfie di alta qualità, c'è una fotocamera anteriore da 5MP che offre risultati sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La batteria da 5.000 mAh assicura un'autonomia eccezionale, consentendo agli utenti di utilizzare il telefono per lunghe giornate senza preoccuparsi di rimanere senza carica. E con la ricarica rapida da 18W, è possibile riportare rapidamente la batteria al massimo della carica per continuare a utilizzare il dispositivo senza interruzioni.

Il Redmi 12C è anche dotato di diverse funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui il riconoscimento facciale e l'impronta digitale, che garantiscono la protezione dei dati personali dell'utente. Con Android 12 e l'interfaccia MIUI 13 di Xiaomi, gli utenti possono godere di un'esperienza software intuitiva e personalizzabile, con accesso a una vasta gamma di app e servizi disponibili sul Google Play Store.

