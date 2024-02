CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi 12C: MAXI SCONTO del 45%

Xiaomi è un'azienda versatile e che fa dell'ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti il suo punto di forza e oggi, su Amazon, lo Xiaomi Redmi 12C è soggetto ad uno sconto pazzesco del 45% per un costo finale di 108€.

Prezzo da best buy per lo Xiaomi Redmi 12C con l'offerta di Amazon

Lo Xiaomi Redmi 12C offre un'esperienza di visualizzazione coinvolgente grazie al suo ampio display LCD da 6,71 pollici, con una risoluzione HD+ di 1650 x 720 pixel e una luminosità massima di 500 nit. La frequenza di aggiornamento di 60 Hz assicura transizioni fluide e reattive durante l'utilizzo quotidiano.

Alimentato dal processore MediaTek Helio G85 octa-core, il Redmi 12C offre prestazioni sufficienti per le attività quotidiane, sebbene non sia ideale per giochi impegnativi. La fotocamera del dispositivo è composta da una principale da 50 megapixel, un'ultra grandangolare da 8 megapixel, una macro da 2 megapixel e una frontale da 5 megapixel, offrendo una buona qualità delle foto in condizioni di luce ottimale.

Con una batteria da 5000 mAh, il Redmi 12C offre un'autonomia eccezionale fino a 2 giorni con un uso moderato, supportata dalla ricarica rapida da 18W. La memoria e l'archiviazione sono configurabili con opzioni di 3GB o 4GB di RAM e 32GB, 64GB o 128GB di memoria interna, espandibili tramite scheda microSD fino a 1TB.

Il dispositivo è dotato di Android 12 con MIUI 13, che offre un'interfaccia utente personalizzabile e ricca di funzionalità. Altre caratteristiche includono il supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS e un sensore di impronte digitali posteriore. Inoltre, il Redmi 12C presenta un jack per cuffie per un'esperienza audio senza interruzioni.

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo con uno sconto in formato XL sullo Xiaomi Redmi 12C del 45%, prezzo finale d'acquisto di 108€.

