CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi 12 con il maxi sconto attivo su Amazon

Xiaomi è un'azienda dalla storia abbastanza recente ma che è riuscita a guadagnarsi la fiducia degli utenti con degli ottimi prodotti a prezzi accessibili. Oggi, su Amazon, lo Xiaomi Redmi 12 è in offerta con sconto del 36% per un costo finale di 138,49€.

Mega sconto attivo su Amazon sullo Xiaomi Redmi 12

Lo Xiaomi Redmi 12 si distingue come un telefono di fascia media che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Dotato di un design elegante e moderno, questo dispositivo si presenta con un corpo resistente in plastica e bordi arrotondati che conferiscono un tocco di raffinatezza. Il display AMOLED da 6,67 pollici garantisce una risoluzione FHD+ e un refresh rate a 120Hz, offrendo un'esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Sotto il cofano, il Redmi 12 è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 680, che assicura prestazioni fluide e affidabili per qualsiasi attività, dal multitasking al gaming. La generosa memoria RAM da 8GB garantisce un'esperienza multitasking efficiente, mentre lo spazio di archiviazione interno da 256GB offre ampio margine per conservare foto, video, musica e app senza preoccupazioni.

La fotocamera di questo dispositivo è un punto forte, con una configurazione posteriore composta da un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolo da 8MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera anteriore da 13MP garantisce selfie di alta qualità. Entrambe le fotocamere consentono la registrazione di video in 4K per la fotocamera principale e Full HD per quella anteriore.

La batteria da 5.000 mAh offre un'autonomia di lunga durata, consentendo fino a due giorni di utilizzo moderato, mentre la ricarica rapida da 33W assicura tempi di ricarica rapidi e affidabili. Sul fronte della connettività, il Redmi 12 supporta 4G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, garantendo una connettività affidabile e veloce.

Lo Xiaomi Redmi 12, oggi, è in maxi sconto del 36% su Amazon e viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 138,49€.

