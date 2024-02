CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi 13T: DOPPIO SCONTO su eBay

Lo Xiaomi 13T si distingue come uno smartphone Android all'avanguardia, offrendo una combinazione di prestazioni elevate e funzionalità avanzate. Dotato di un ampio display da 6.67 pollici e una risoluzione di 2712 x 1220 pixel, garantisce una visualizzazione nitida e coinvolgente per qualsiasi attività, dal gaming alla fruizione di contenuti multimediali.

Una delle sue principali eccellenze risiede nel modulo 5G, che assicura un'esperienza di trasferimento dati e navigazione su internet eccezionalmente veloce e fluida, consentendo agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità della rete di nuova generazione.

Nel campo della multimedialità, lo Xiaomi 13T si distingue per la sua fotocamera da ben 50 megapixel, che cattura immagini di altissima qualità con una risoluzione straordinaria di 8165 x 6124 pixel. Inoltre, la possibilità di registrare video in 4K con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel consente agli utenti di immortalare momenti preziosi con una qualità cristallina e dettagli impeccabili.

Non solo prestazioni e qualità dell'immagine, ma anche un design impeccabile: con uno spessore di soli 8.5mm, lo Xiaomi 13T si presenta come uno smartphone elegante e sottile, che si adatta perfettamente alla mano e si distingue per la sua estetica raffinata. Lo Xiaomi 13T, quindi, si conferma come un dispositivo all'avanguardia, capace di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti in termini di prestazioni, funzionalità e design.

Su eBay, è presente un doppio sconto (17% + 20,86€ con il codice sconto SANVALENTINO) sullo Xiaomi 13T, costo finale di 396€. Approfittane adesso!