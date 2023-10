CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi 13 Lite: 130€ risparmiati con la PROMO di Amazon

Gli smartphone Xiaomi sono noti per offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le caratteristiche tipiche degli smartphone Xiaomi includono ampi schermi ad alta risoluzione, processori potenti, molta memoria RAM, e una vasta gamma di fotocamere. Oggi Amazon applica uno sconto del 26% sullo Xiaomi 13 Lite per un prezzo finale di 369,00€.

Grande occasione su Amazon: lo Xiaomi 13 Lite in sconto

Lo Xiaomi 13 Lite si distingue per la sua eccezionale fotocamera, dotata di una tripla fotocamera da 50MP che sfrutta il potente sensore IMX766. Questo sensore di dimensioni generose, con una dimensione di 1/1,56", e un'ampia apertura di f/1,8, consente al dispositivo di catturare il 123% in più di luce rispetto al suo predecessore, lo Xiaomi 12 Lite. Il risultato sono scatti straordinariamente nitidi in qualsiasi scenario.

Questo smartphone si distingue non solo per le sue incredibili capacità fotografiche, ma anche per il suo design elegante e sottile. Con uno spessore di soli 7,23 mm e un peso di soli 171 g, lo Xiaomi 13 Lite è uno dei dispositivi più sottili e leggeri sul mercato. La scocca con design curvo 3D non solo offre una presa comoda ma conferisce anche una sensazione di estrema sottigliezza.

Il display AMOLED curvo da 6,55 pollici garantisce una straordinaria esperienza visiva, mentre le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos garantiscono un coinvolgente piacere audiovisivo.

Sotto il cofano, lo Xiaomi 13 Lite è alimentato dalla potente piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 1, il processore Snapdragon 7 più potente mai realizzato. Questo chip offre un miglioramento del 20% delle prestazioni della GPU e un aumento del 30% delle prestazioni dell'intelligenza artificiale, garantendo un'esperienza fluida e reattiva in qualsiasi situazione.

Amazon oggi applica uno sconto del 26% sullo Xiaomi 13 Lite per un risparmio di 130€ e un prezzo finale di 369,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.