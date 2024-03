CROLLA IL PREZZO dello Smartwatch Amazfit GTS 3 con 150 MODALITA' SPORTIVE

Se ami lo sport all'aria aperta, non farti scappare la promozione unica di oggi sull'Amazfit GTS 3 Smartwatch! Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 104 euro con uno sconto conveniente del 12%.

Amazfit GTS 3 Smartwatch: specifiche tecniche e funzionalità

L'Amazfit GTS 3 Smartwatch è il compagno ideale per i tuoi allenamenti al chiuso o all'aria aperta.

Con oltre 150 modalità sportive integrate, lo smartwatch si adatta alla tua scelta di attività e monitora metriche come frequenza cardiaca, calorie bruciate e altro. Inoltre ti mostrerà un'icona per rappresentare una delle tue corse registrate in precedenza, insieme a un'altra icona per mostrare le tue prestazioni attuali, per darti un obiettivo da battere mentre cerchi di migliorare ad ogni corsa.

Ha un altimetro barometrico integrato per aiutarti a tenere d'occhio l'altitudine e la pressione atmosferica delle tue attività all'aperto e supporta i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il tuo percorso.

L'orologio tiene anche sotto controllo i quattro parametri più importanti della tua salute: puoi testare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, il livello di stress e la frequenza respiratoria con un solo tocco, per un risultato in soli 45 secondi.

Per finire, con la maggior parte delle animazioni che raggiungono i 60 FPS, insieme a un'interfaccia utente su misura, il sistema operativo Zepp rende la navigazione verso la funzione necessaria un'interazione senza interruzioni che consuma meno energia.

