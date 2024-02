CROLLA IL PREZZO dell'iPhone 15: OFFERTISSIMA AMAZON

L'iPhone 15 è un dispositivo all'avanguardia che offre un'esperienza utente senza precedenti grazie alla sua innovativa Dynamic Island. Questa funzionalità ti permette di visualizzare notifiche e attività in tempo reale. Il design dell'iPhone 15 è stato ulteriormente perfezionato con materiali di alta qualità, tra cui vetro a infusione di colore e alluminio, rendendolo resistente a schizzi, cadute e polvere.

La parte anteriore è protetta da Ceramic Shield, che offre una resistenza superiore rispetto a qualsiasi altro vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è fino a due volte più luminoso sotto la luce diretta del sole rispetto al suo predecessore.

La fotocamera principale da 48MP, abbinata a un teleobiettivo 2X, cattura immagini ad altissima risoluzione e consente di comporre scatti perfetti per i ritratti. La nuova generazione di ritratti offre dettagli più nitidi e colori più intensi. Al cuore dell'iPhone 15 c'è il potente chip A16 Bionic, che permette funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la fluidità delle transizioni della Dynamic Island.

Tra le nuove caratteristiche, spicca la connettività USB-C, che consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare iPhone, Mac e iPad. Inoltre, l'iPhone 15 può essere utilizzato per caricare Apple Watch o AirPods. Per quanto riguarda la sicurezza, l'iPhone 15 offre funzioni avanzate come SOS emergenze via satellite in caso di mancanza di copertura di rete e il rilevamento incidenti, che può chiamare aiuto in caso di grave incidente automobilistico.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare iPhone 15 al 13% di sconto che viene messo in vendita al costo totale di 849€.