CROLLA IL PREZZO dell'iPhone 15 con la nuova Promo di eBay

La serie 15 dei nuovi iPhone targati Apple ha riscosso fin da subito un enorme successo e oggi, su eBay, è presente una nuova promozione che applica uno sconto di 25€ tramite l'utilizzo del coupon PSPRFEB24 proprio sull'iPhone 15, per un prezzo totale di 754,99€.

iPhone 15 in offerta su eBay

L'iPhone 15 di Apple rappresenta una rivoluzione nel panorama degli smartphone. Dotato di tecnologia cellulare 5G e capacità di memoria di 128 GB, questo dispositivo offre connettività senza pari e spazio di archiviazione generoso per tutte le tue esigenze digitali.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una nitidezza eccezionale e una luminosità superiore, garantendo una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. Il design resistente assicura una durata superiore con certificazione contro schizzi, gocce e polvere. La parte anteriore in Ceramic Shield conferisce una robustezza straordinaria al vetro.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x cattura immagini straordinariamente dettagliate, consentendo di immortalare ogni momento con precisione sorprendente. I ritratti di nuova generazione offrono una resa ancora più realistica e intensa, con la possibilità di regolare la messa a fuoco anche dopo lo scatto.

Al cuore del dispositivo c'è il potente chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni incredibilmente veloci e efficienti. Grazie a funzioni come la fotografia computazionale e la modalità "Isolamento vocale", l'esperienza utente è elevata a un livello superiore. La connettività USB-C consente un'esperienza di utilizzo senza soluzione di continuità. Inoltre, funzionalità come SOS emergenze via satellite e rilevamento incidenti offrono una sicurezza aggiuntiva in situazioni di emergenza.

Su eBay, oggi, è presenta una nuova promozione che farà calare il prezzo di iPhone 15: tramite l'applicazione del codice sconto PSPRFEB24 sarà possibile risparmiare 25€ proprio sullo smartphone Apple per acquistarlo poi al costo finale di 754,99€. Approfittane adesso e non perdere questa occasione!

