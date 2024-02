CROLLA IL PREZZO delle Cuffie over-ear JBL TUNE: offerta LIMITATISSIMA

Se ami godere al massimo della tua musica preferita, approfitta della mega offerta Amazon sulle Cuffie Over-Ear Bluetooth JBL TUNE 720BT, oggi disponibili a soli 70 euro con un mega sconto del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un'opportunità del genere è davvero speciale, coglila al volo!

Cuffie Over-Ear Bluetooth JBL TUNE 720BT: audio al top e massimo comfort

Le cuffie circumaurali Tune 720BT con Bluetooth 5,3 senza fili offrono il potente suono JBL Pure Bass che puoi ascoltare nei locali famosi.

Si contraddistinguono per una autonomia elevatissima che assicura un divertimento duraturo: ascolta fino a 76 ore e ricarica la batteria in sole 2 ore con la funzione di ricarica rapida tramite cavo USB-C; e con 5 minuti di ricarca avrai invece 3 ore di musica no-stop.

Con questi auricolari potrai controllare facilmente l'audio e gestire le chiamate tramite i comodi pulsanti sul padiglione, oltre ad ascoltare la tua voce mentre parli con Voice Aware.

Grazie al design pieghevole, ai materiali leggeri e ai morbidi cuscinetti con archetto imbottito, le cuffie sono comode da indossare per lunghi periodi e facili da trasportare: potrai indossarle senza nessun ingombro, o inserirle in un attimo in borsa o nello zaino.

Oltre alle cuffie, nella confezione in promozione sono inclusi un Cavo di Ricarica USB Type-C, un Cavo Audio Staccabile, la Scheda Avvertenze e Sicurezza e una Guida Rapida per le modalità di utilizzo. In più, potrai anche scaricare sul tuo smartphone l'App JBL Headphones per avere tutti i comandi sotto controllo a portata di click.

Oggi su Amazon le Cuffie Over-Ear Bluetooth JBL TUNE 720BT sono disponibili a soli 70 euro con un mega sconto del 12%. Immergiti nelle tue canzoni preferite come mai prima d'ora spendendo davvero pochissimo!

