CROLLA IL PREZZO delle Cuffie On-Ear JBL Tune: ancora per POCHISSIMO

Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune 510BT, oggi disponibili su Amazon a soli 37 euro con uno sconto bomba del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune 510BT: suono impeccabile e comodità massima

Le Cuffie On-Ear Wireless JBL Tune 510BT trasmettono un suono di elevata qualità dal tuo smartphone senza cavi disordinati con i potenti bassi che caratterizzano la JBL Pure Bass.

Cariche in sole 2 ore tramite cavo USB Type-C, queste cuffie on ear wireless assicurano 40 ore di riproduzione musicale. In più, grazie alla funzione di ricarica veloce, con soli 5 minuti avrai a disposizione ben 2 ore di musica no-stop.

Gli articoli sono dotati di Connessione Multipoint: questo vuol dire che puoi passare da un dispositivo bluetooth all'altro con facilità, da un video sul tablet alle chiamate sul cellulare o attivare l'assistente vocale con il pulsante multifunzione. Anche la connettività è garantita grazie al Bluetooth 5.0 che garantisce un accoppiamento super rapido e una linea sempre stabile quindi senza rallentamenti nè interruzioni.

Si caratterizzano per un design comodo e pieghevole: con dei padiglioni auricolari morbidi e leggeri e con un archetto imbottito, le cuffie T510BT sono comode da indossare a lungo e da portare ovunque tu vada.

