CROLLA IL PREZZO delle Cuffie Bluetooth Xiaomi: SCONTO FOLLE (44%)

Le cuffie Xiaomi 4 Lite rappresentano l'ultimo baluardo dell'innovazione audio, sfruttando le avanzate caratteristiche del Bluetooth 5.3 per offrire una trasmissione stabile e veloce, riducendo drasticamente i problemi di interruzione e garantendo una connessione senza soluzione di continuità. Grazie a questa tecnologia, si ottiene anche un minore consumo della batteria, assicurando un'esperienza d'ascolto prolungata.

Queste cuffie sono dotate di un driver dinamico con diaframma composito da 12mm, che intensifica la struttura della cavità e riduce efficacemente le distorsioni audio, regalando un suono cristallino e avvolgente.

La batteria a lunga durata assicura fino a 5 ore di autonomia con una singola ricarica, e grazie alla custodia di ricarica, è possibile ottenere fino a 20 ore totali di utilizzo, garantendo che la musica non si fermi mai.

Le cuffie Xiaomi 4 Lite supportano anche la funzione Google Fast Pair, consentendo una connessione rapida con i dispositivi Android non appena si apre la custodia. Sono leggere e portatili, perfette per la vita in movimento, e la resistenza all'acqua IPX4 le protegge da sudore e pioggia, rendendole adatte anche per gli allenamenti all'aperto. Con il marchio Xiaomi, queste cuffie in-ear offrono una connettività senza fili tramite la tecnologia Bluetooth, garantendo un'esperienza audio eccezionale ovunque tu vada.

Su Amazon è possibile acquistare le cuffie bluetooth Xiaomi Buds 4 Lite con uno sconto del 44% per un prezzo finale di 19,67€.