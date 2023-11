CROLLA IL PREZZO delle AirPods Pro 2: CODICE SCONTO attivo

Le AirPods sono auricolari wireless progettati e prodotti da Apple. Questi auricolari in-ear senza fili sono noti per la loro connettività Bluetooth senza soluzione di continuità con i dispositivi Apple, come iPhone, iPad e Mac. Oggi su eBay con il codice sconto NOVEDAYS sulle AirPods PRO 2 risparmi il 15% per un prezzo finale di 220,91€.

AirPods 2 PRO in sconto con il Coupon

La Custodia di ricarica MagSafe per gli AirPods Pro è una testimonianza dell'innovazione di Apple nel campo degli auricolari wireless. Dotata di tecnologia Bluetooth 5.3, questa custodia offre una connessione affidabile e veloce con dispositivi Apple compatibili. La sua resistenza al sudore e all'acqua (IPX4) la rende ideale per un utilizzo attivo, garantendo durabilità anche in condizioni atmosferiche avverse.

Gli AirPods Pro integrano il potente Chip Apple H2 negli auricolari, assicurando prestazioni ottimizzate e una connettività fluida. La custodia di ricarica MagSafe è dotata del Chip Apple U1, migliorando la precisione nella localizzazione e consentendo funzionalità avanzate come il rilevamento della posizione.

La qualità audio è potenziata dai due microfoni beamforming, che catturano chiaramente la voce dell'utente durante le chiamate. Il sensore di rilevamento della pelle consente la pausa automatica della riproduzione quando gli auricolari vengono rimossi dalle orecchie, contribuendo a una gestione intuitiva.

Gli accelerometri per il rilevamento del movimento e vocale arricchiscono l'esperienza utente, consentendo funzioni come il cambio automatico tra diverse modalità e il controllo vocale attraverso Siri. Gli AirPods Pro offrono un design compatto, con dimensioni di 30,9 mm x 21,8 mm x 24,0 mm e un peso di soli 5,3 g ciascuno. La custodia di ricarica presenta dimensioni di 45,2 mm x 60,6 mm x 21,7 mm e un peso di 50,8 g, garantendo una portabilità conveniente insieme a prestazioni audio avanzate.

Acquista le AirPods Pro 2 in sconto su eBay tramite il codice coupon NOVEDAYS per un prezzo finale di 220,91€.

