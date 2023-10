Crolla il prezzo del TV Nokia da 50 pollici: più di 100€ di SCONTO

Nokia è un'azienda che è stata storicamente nota per la produzione di telefoni cellulari e altri dispositivi di comunicazione. Nokia è stata una delle principali aziende nel settore delle telecomunicazioni per molti anni. Amazon oggi applica uno sconto del 25% con più di 100€ di risparmio sul TV Nokia da 50 pollici, prezzo finale 313,59€.

Il TV Nokia è in maxi sconto su Amazon

Il Nokia 2022 è una smart TV con uno schermo da 50 pollici che offre un'esperienza di intrattenimento senza pari. Grazie alla tecnologia dello schermo LED, questa TV offre immagini straordinariamente nitide con una risoluzione 4K UHD che ti farà immergere in mondi visivi mozzafiato. La frequenza di aggiornamento di 60 Hz assicura una riproduzione fluida dei contenuti, che è essenziale per le tue sessioni di streaming preferite.

Questa TV è dotata di un telecomando vocale incluso con Alexa, che ti permette di gestire facilmente la tua esperienza di visione con comandi vocali intelligenti. Inoltre, offre un accesso a una vasta gamma di servizi di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, e molti altri, per un intrattenimento senza fine.

Il Nokia 2022 supporta anche Dolby Vision e HDR10, garantendo una luminosità ottimamente bilanciata e un'accurata riproduzione dei colori, per un'esperienza visiva di alta qualità. Inoltre, con Airplay integrato, puoi facilmente trasmettere i tuoi contenuti multimediali direttamente dal tuo dispositivo Apple alla TV.

Con un design piatto e dimensioni di 23,5 x 111,9 x 69,9 cm, questa smart TV Nokia rappresenta un'aggiunta elegante e sofisticata al tuo spazio abitativo. Grazie a queste caratteristiche eccezionali, il Nokia 2022 si distingue come una scelta eccellente per il tuo intrattenimento in casa.

Amazon applica uno sconto del 25% sul TV Nokia da 50 pollici per un prezzo d'acquisto finale pari a 313,59€.

