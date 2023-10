CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy Watch 6: OFFERTA su Amazon

Samsung è una delle più grandi aziende tecnologiche al mondo con sede in Corea del Sud. Fondata nel 1938 come piccola impresa commerciale, è cresciuta enormemente nel corso degli anni ed è ora coinvolta in una vasta gamma di settori, tra cui l'elettronica di consumo, i dispositivi mobili, l'elettronica per la casa, apparecchiature per la comunicazione, smartwatch e altro ancora. Oggi segnaliamo un'offerta di Amazon proprio sul Samsung Galaxy Watch 6 con un 15% di sconto un prezzo finale di 314,90€.

L'offerta di Amazon fa calare a picco il prezzo del Samsung Galaxy Watch 6

Il Samsung Galaxy Watch 6 è il tuo compagno perfetto per un sonno più sano e uno stile di vita attivo. Grazie al Monitoraggio del sonno avanzato, conoscerai i dettagli del tuo sonno, come le fasi di veglia, sonno leggero, sonno profondo e fase REM. Riceverai anche preziosi consigli per migliorare la tua routine quotidiana. Con il sensore Samsung BioActive, puoi misurare la composizione corporea e impostare obiettivi fitness personalizzati. Il monitoraggio cardiaco costante ti avvisa se il battito cardiaco è fuori norma, garantendo la tua sicurezza.

Il display più ampio con una cornice più sottile ti offre un'esperienza visiva straordinaria. Puoi personalizzare il quadrante del tuo orologio con design unici, schermate personalizzate e persino le foto del tuo animale domestico preferito. E se possiedi altri dispositivi Samsung puoi connetterli all'ecosistema Galaxy per un'esperienza perfetta. Ad esempio, puoi utilizzare il tuo Galaxy Watch6 come un controller fotocamera per scattare selfie da lontano. Entra nell'universo Samsung e vivi una connessione completa tra i tuoi dispositivi.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 15% sul Samsung Galaxy Watch 6 con un prezzo d'acquisto finale pari a 314,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.