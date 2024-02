CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy A34: MEGA SCONTO su Amazon

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni, così come non ne hanno bisogno i suoi smartphone della linea Galaxy, capaci di offrire diverse ottime soluzioni per ogni fascia di prezzo. Oggi su Amazon il Samsung Galaxy A34 è scontato del 39% e venduto a 286€.

Scontatissimo il Samsung Galaxy A34 oggi su Amazon (-39%)

Il Samsung Galaxy A34 offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al suo display Super AMOLED FHD+ da 6.6’’. Con un Refresh rate di 120Hz, le schermate scorrono con una fluidità impareggiabile, regalando un'esperienza visiva senza pari. Il design del Galaxy A34 è caratterizzato da linee eleganti e minimaliste, con colori versatili e una fotocamera perfettamente integrata nel corpo del dispositivo. Questo conferisce al telefono un aspetto elegante e lineare che si distingue dalla massa. Dotato di un sistema multicamera, il Galaxy A34 consente di catturare i momenti più importanti con precisione e chiarezza. La fotocamera principale da 48 MP assicura immagini dettagliate e nitide, consentendo di immortalare ogni istante con la massima qualità. Per garantire una lunga durata d'uso, il Galaxy A34 è equipaggiato con una batteria potente da 5.000 mAh. Questo consente di godere di più tempo dedicato allo streaming, al gaming e a molte altre attività senza doversi preoccupare di rimanere senza energia. Grazie alla potenza del 5G, il modo di fruire e condividere contenuti cambia radicalmente. Con il Galaxy A34 5G, è possibile sperimentare sessioni di gioco super-fluide e scaricare o condividere contenuti in modo ultrarapido, migliorando notevolmente l'esperienza complessiva dell'utente. Samsung Galaxy A34 5G Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, 8GB RAM e 256GB di memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Awesome Graphite [Versione Italiana] 286.09 € 469.9€ 39% Vedi l'offerta Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 39% sullo smartphone targato Samsung: il Galaxy A34 viene venduto al prezzo totale di 286€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.