CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy A33: MAXI SCONTO attivo su Amazon

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni, così come non ne hanno bisogno i suoi smartphone. Oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy A33 è in sconto del 39% per un costo d'acquisto totale di 228€.

Maxi sconto del 39% sul Samsung Galaxy A33

Il Samsung Galaxy A33 si afferma come uno smartphone potente e versatile, con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Il display Super AMOLED da 6,4 pollici regala un'esperienza visiva superba, con colori vivaci e contrasti nitidi. La risoluzione di 2400 x 1080 pixel e la frequenza di aggiornamento di 90 Hz assicurano un'immagine chiara e animazioni fluide. Dotato del processore MediaTek Dimensity 720, un octa-core con velocità massima di 2,2 GHz, il Galaxy A33 5G gestisce senza sforzo attività quotidiane, dalla navigazione web all'utilizzo dei social media e alla riproduzione di contenuti multimediali. La fotocamera principale da 48 MP offre un'elevata risoluzione, garantendo scatti di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra grandangolare da 8 MP cattura paesaggi e interni, mentre la fotocamera macro da 5 MP si dedica ai dettagli. La fotocamera frontale da 13 MP consente selfie e video di buona qualità. La batteria da 5000 mAh è una delle più grandi in uno smartphone di fascia media, offrendo una durata di un giorno con utilizzo moderato. La ricarica rapida da 25 W garantisce un riempimento completo della batteria in circa un'ora e mezza. Tra le altre caratteristiche spiccano la memoria RAM da 6 GB o 8 GB, la memoria interna da 128 GB o 256 GB, il sistema operativo Android 12, il sensore di impronte digitali montato lateralmente e gli altoparlanti stereo. Acquista il Samsung Galaxy A33 al 39% di sconto su Amazon Oggi, su Amazon, è possibile risparmiare sullo smartphone di Samsung, il Galaxy A33 che viene scontato del 39% e venduto a 228€.

