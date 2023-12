CROLLA IL PREZZO del Samsung A14: ora è più di un semplice BEST BUY

Gli smartphone Samsung sono noti per la loro qualità e la loro affidabilità, due caratteristiche che vengono garantite a prescindere dalla fascia di prezzo e di mercato. Oggi, su eBay, il Samsung Galaxy A14 è scontato del 36% e venduto al prezzo totale di 147€.

Samsung Galaxy A14 in super promo su eBay

Il Samsung Galaxy A14 si presenta come uno smartphone Android di fascia media che si distingue per le sue eccellenti capacità fotografiche e un display touchscreen da 6.6 pollici di alta qualità. Con una risoluzione di 2408x1080 pixel, il display posiziona questo dispositivo al vertice della sua categoria, offrendo un'esperienza visiva nitida e coinvolgente.

Dal punto di vista delle funzionalità, il Samsung Galaxy A14 non delude, offrendo un modulo LTE 4G che garantisce un trasferimento dati veloce e una navigazione internet eccellente. La connettività Wi-Fi e il GPS completano il quadro, assicurando una connessione stabile e la precisione nella localizzazione.

La vera forza di questo smartphone risiede nella sua fotocamera da 50 megapixel, che consente di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione impressionante di 8165x6124 pixel. La registrazione video in fullHD, a 1920x1080 pixel, aggiunge un tocco multimediale eccezionale all'esperienza complessiva.

Grazie a queste caratteristiche, il Samsung Galaxy A14 si presenta come un leader nella sua categoria, offrendo una proposta completa e competitiva per gli amanti della fotografia e dei contenuti multimediali. Il Samsung Galaxy A14, dunque, si distingue per il suo display ampio e di alta risoluzione, oltre alle avanzate capacità fotografiche e alle funzionalità di connettività.

Su eBay, oggi, è presenta una mega offerta sul Samsung Galaxy A14 che viene scontato del 36% e venduto al prezzo finale di 147€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.