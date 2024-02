CROLLA IL PREZZO del POCO C65: acquista SUBITO lo smartphone di ULTIMA GENERAZIONE

Sei pronto a rinnovare il tuo smartphone con un modello all'avanguardia e dalle prestazioni eccezionali? Allora corri su Amazon ed acquista subito il POCO C65, oggi disponibile a soli 149 euro con uno sconto del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, puoi effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un'offerta del genere non capita tutti i giorni!

POCO C65: tutte le specifiche tecniche dello smartphone di ultima generazione

Il POCO C65 è uno smartphone innovativo che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche all'avanguardia.

Il potente processore octa-core MediaTek Helio G85 offre prestazioni più bilanciate, così da garantire un'esperienza di intrattenimento sempre fluida e super veloce.

Questo modello è dotato di un ampio display HD+ da 6,74 pollici: che tu stia giocando o navigando, il display più grande ti consente di vedere di più, offrendo un'esperienza visiva più sorprendente e coinvolgente per guardare i video.

Lo smartphone è dotato di una Tripla fotocamera da 50 MP con cui realizzare scatti e video professionali anche grazie alla modalità notturna e al supporto di 10 filtri diversi.

POCO C65 supporta fino a 1 TB di spazio di archiviazione espandibile e 16 GB di RAM con 8 GB di RAM estesa: una spazio più che sufficiente per salvare tutti i tuoi video, foto, musica e giochi preferiti. Anche l'autonomia è elevatissima grazie ad una batteria da 5000mAh: potrai utilizzare il dispositivo per una giornata intera senza interruzioni, e ricaricarlo in pochi minuti grazie alla ricarica rapida.

Oggi il POCO C65 è disponibile su Amazon a soli 149 euro con uno sconto del 12%. Un'offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

