Crolla il prezzo del Motorola Razr 40: 200€ DI SCONTO!

Il Motorola razr 4 presenta un particolare display flessibile FHD+ pOLED da 6.9 pollici con refresh rate a 144Hz; brevettato con tecnologia Tear-Drop per piegarsi senza lasciare segni. Rivoluziona il tuo stile con il design compatto, le colorazioni di tendenza e la finitura in pelle vegana di razr 40. Scatti brillanti da ogni angolazione, con Flex View posiziona il tuo razr 40 in diverse angolazioni e scopri modi completamente nuovi per scattare, creare e interagire.

Cattura foto e selfie brillanti in qualunque condizione di luce con la fotocamera esterna da 64MP con stabilizzazione ottica, o con la fotocamera interna da 32MP con teconologia Quad Pixel. Vivi la tua giornata senza preoccupazioni con la batteria da 4200mAh e ricarica velocemente con il caricatore TurboPower da 33W o in modalità wireless. Peso da 188.6 grammi per un'esperienza d'uso quotidiano comoda e assolutamente accessibile per chiunque. Perfetto per tutte le esigenze. In sconto con caratteristiche da top di gamma!

Ribadiamo, dunque, l'offerta proposta da Amazon che equivale ad uno sconto del 22% per ottenere ben 200€ di risparmio sul Motorola razr 40, potendolo acquistare così al prezzo finale di 699,99€.