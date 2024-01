CROLLA IL PREZZO del Motorola G84: maxi sconto attivo

Il Motorola G84 si distingue come uno smartphone Android avanzato e completo, offrendo un'esperienza eccellente sotto ogni aspetto. Il dispositivo vanta un generoso display da 6.5 pollici con una risoluzione nitida di 2400x1080 pixel, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente.

Tra le caratteristiche di spicco spicca il supporto 5G, che consente un trasferimento dati e una navigazione in internet rapidi ed efficienti. Il Motorola Moto G84 si posiziona come leader nella categoria multimediale, grazie alla fotocamera straordinaria da 50 megapixel. Questa consente di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel, mentre la registrazione video avviene in alta definizione a 1920 x 1080 pixel.

Con uno spessore contenuto di soli 7.6mm, il Motorola Moto G84 si presenta come un dispositivo slanciato e allo stesso tempo spettacolare. La combinazione di potenti funzionalità, una fotocamera di livello professionale e un design sottile rende questo smartphone una scelta ideale per gli utenti che cercano prestazioni all'avanguardia e un'esperienza multimediale di prima classe.

Il Motorola G84, dunque, si pone come un vero e proprio punto di riferimento nel panorama degli smartphone Android, offrendo un connubio armonioso tra design accattivante, prestazioni avanzate e capacità multimediali di alto livello.

Oggi, su eBay, è possibile acquistare il Motorola G84 in offerta: lo sconto attivo è del 28% e il prezzo finale equivale a 217€. Approfittane subito e portati a casa un ottimo smartphone!