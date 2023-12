CROLLA IL PREZZO del Motorola G54: uno smartphone REGALATO

Motorola nel corso degli anni ha diversificato la sua attività, diventando un pioniere nel settore delle comunicazioni; su eBay oggi è in sconto il Motorola G54 con uno sconto del 30% e un prezzo finale di 159,90€.

Motorola G54 ad un costo irrisorio: BEST BUY

Il Motorola Moto G54 si presenta come un cellulare che mette l'accento sull'esperienza fotografica e su caratteristiche avanzate. Il display Touchscreen da 6.5 pollici è una delle sue caratteristiche distintive, con una risoluzione di 2400x1080 pixel, posizionando questo dispositivo al vertice della sua categoria.

Le funzionalità di questo smartphone sono all'avanguardia, a partire dal modulo 5G che garantisce un trasferimento dati e una navigazione su internet eccellenti. La connettività Wi-fi e il GPS aggiungono ulteriori livelli di versatilità, permettendo un'esperienza di connettività completa.

Il Motorola G54 si distingue per la sua eccellente capacità multimediale, grazie alla fotocamera principale da ben 50 megapixel. Questa fotocamera consente di scattare foto di altissima qualità, con una risoluzione massima di 8165x6124 pixel, portando l'esperienza fotografica a nuovi livelli. La possibilità di registrare video in FullHD a 1920x1080 pixel completa il pacchetto, offrendo un'opzione versatile per la creazione di contenuti visivi.

Non solo potente nelle funzionalità, il Motorola Moto G54 si distingue anche per il suo design sottile, con uno spessore di soli 8mm che aggiunge un tocco di eleganza e praticità al dispositivo. Questo smartphone offre un equilibrio tra prestazioni avanzate e estetica accattivante, rivolgendosi agli utenti che cercano un dispositivo completo e all'avanguardia.

Su eBay, oggi, il Motorola G54 è scontato del 30% e viene venduto al prezzo finale d'acquisto di 159,90€. Approfittane subito e portati a casa uno smartphone eccezionale ad un costo da best buy.

