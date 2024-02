CROLLA IL PREZZO del Motorola Edge 30 Neo: RISPARMIA 100€

Il Motorola Edge 30 Neo è una vera potenza, pensato per soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti. Con una memoria RAM da 8GB e una memoria interna da 256GB, offre tutto lo spazio e la velocità necessari per gestire le applicazioni più esigenti e memorizzare una grande quantità di dati.

Il dispositivo vanta un incredibile display FHD+ pOLED da 6,3" a 120 Hz, che offre una resa visiva eccezionale con una vasta gamma di colori e una frequenza di aggiornamento tra le più rapide sul mercato degli smartphone.

La fotocamera del Motorola Edge 30 Neo è un punto di forza, con una doppia fotocamera posteriore da 64 MP che garantisce scatti nitidi e dettagliati in qualsiasi condizione di luce. Grazie alla stabilizzazione ottica e alle funzionalità come l'ultra-grandangolo e la Macro Vision, è possibile catturare ogni dettaglio con precisione. La fotocamera frontale da 32 MP assicura selfie perfetti in ogni momento.

La connettività 5G ultraveloce del dispositivo consente di sfruttare al massimo le potenzialità della rete mobile di ultima generazione, garantendo download rapidi e prestazioni straordinarie. Con il processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per la velocità 5G, il Motorola Edge 30 Neo offre un'esperienza fluida e reattiva in ogni situazione. Infine, la batteria da 4020 mAh assicura un'autonomia eccezionale, mentre la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt consente di ricaricare il dispositivo in pochi minuti.

Su Amazon, oggi, il Motorola Edge 30 Neo è in maxi sconto del 34% e viene venduto al prezzo totale di 199,90€.