CROLLA IL PREZZO del Motorola edge 30 Neo: lo smartphone best buy!

Motorola è un'azienda multinazionale statunitense specializzata in tecnologie di comunicazione e elettronica. Motorola ha avuto un ruolo significativo nell'evoluzione delle comunicazioni wireless, producendo anche apparecchiature per reti di comunicazione e sistemi di radiocomunicazione. Nel corso degli anni, l'azienda ha subito cambiamenti e fusioni con altre società, ma ha continuato a essere un attore importante nell'industria delle telecomunicazioni e dell'elettronica. Oggi segnaliamo uno sconto molto interessante, del 18%, sul Motorola edge 30 Neo per un prezzo finale di 246,93€.

Motorola edge 30 Neo ad un prezzo ancor più da best buy con lo sconto di Amazon

Performance al top e tutto lo spazio di cui hai bisogno con il nuovo taglio di memoria da 8GB di RAM e 256GB. Il motorola edge 30 neo dispone di u n Display FHD+ pOLED a 120 Hz; visualizza un miliardo di sfumature di colore sul display pOLED FullHD+ HDR10+ da 6,3" con una delle frequenze di aggiornamento più rapide per smartphone, 120 Hz. Doppia fotocamera 64 MP e selfie cam 32 MP - Cattura l'attimo in qualsiasi condizione di luce con la doppia fotocamera da 64 MP, con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolo, Macro Vision e profondità e messa a fuoco istantanea all-pixel.

Selfie perfetti con la fotocamera frontale da 32 MP. Connettività 5G ultraveloce, scarica film in pochi secondi e ottieni prestazioni straordinarie con il processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per la velocità 5G. Batteria 4020 mAh e ricarica rapida - Goditi una batteria a lunga durata da 4020 mAh e ottieni giorni di autonomia in pochi minuti grazie alla ricarica rapida TurboPower da 68 Watt.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette a disposizione il Motorola edge 30 Neo al 18% di sconto per un prezzo finale di 246,93€. Non lasciarti scappare questa occasione e approfittane prima che l'offerta scada!

