CROLLA IL PREZZO del Motorola Edge 20 Lite: ottima promozione su eBay

Motorola è un'azienda con una lunga tradizione ed una lunga esperienza nel settore della telefonia. Oggi, su eBay, il suo smartphone Edge 2o Lite, viene scontato del 22% e messo in vendita al costo totale di 203,90€.

Motorola Edge 20 Lite al 22% di sconto: affare su eBay!

Il Motorola Edge 20 Lite è uno smartphone innovativo soprattutto per il suo comparto fotografico. Ti offre un'esperienza fotografica senza precedenti. Dotato di un potente sensore ad alta risoluzione da 108 MP9, questo dispositivo eleva il livello delle tue immagini, consentendoti di realizzare foto incredibilmente realistiche. Gli ultra-pixel 9x volte più grandi migliorano la sensibilità alla luce, garantendoti risultati straordinari anche in condizioni di illuminazione sfavorevoli.

L'ampio obiettivo ultra grandangolare a 118 gradi cattura una porzione della scena 4x volte più grande, offrendoti una prospettiva unica. Per avvicinarti ai dettagli, l'obiettivo Macro Vision ingrandisce i tuoi soggetti 4x volte, permettendoti di esplorare un mondo di dettagli.

La fotocamera frontale da 32 MP con tecnologia Quad Pixel ti assicura di apparire sempre al meglio nei tuoi selfie. Il vivido schermo OLED da 90 Hz offre una visualizzazione straordinaria dei tuoi contenuti preferiti, con neri più intensi e colori più luminosi.

La batteria da 5000 mAh garantisce due giorni di autonomia con una sola ricarica, mentre la tecnologia di ricarica TurboPower 30 ti regala ben 12 ore di autonomia in soli 10 minuti. Con un design elegante e il colore grigio, questo smartphone non solo si distingue per le sue prestazioni fotografiche avanzate ma anche per la sua potenza e durata.

Oggi, su eBay, è possibile acquistare e accaparrarsi il Motorola Edge 20 Lite al 22% di sconto, spendendo solamente 203,90€. Approfittane subito!

