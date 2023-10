CROLLA IL PREZZO del Galaxy A04S: un entry level con TUTTA la qualità di Samsung

Samsung è un leader nell'innovazione tecnologica e un importante attore nel mercato globale dell'elettronica. Oggi Amazon applica un sconto molto ghiotto del 39% sul Samsung Galaxy A04S per un prezzo finale di 109,00€.

Tutta la qualità di Samsung al servizio dell'entry level: Galaxy A04S in offerta

Il Samsung Galaxy A04s è un eccellente smartphone Android che offre una straordinaria esperienza utente. Con il suo display Infinity-V HD+ da 6.5 pollici, i tuoi contenuti prendono vita con una chiarezza straordinaria, grazie alla tecnologia HD+ che garantisce immagini nitide, brillanti e cristalline. Che tu stia guardando video, giocando o navigando sul web, la qualità visiva sarà sempre al top.

La batteria da 5.000 mAh di questo smartphone è davvero notevole, consentendoti di dedicarti alle tue attività preferite per ore senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Che tu sia un utilizzatore accanito di smartphone o che ti trovi in movimento tutto il giorno, questa batteria di lunga durata ti coprirà.

La tripla fotocamera è un'altra caratteristica distintiva. Inoltre, hai a disposizione una fotocamera Macro e una fotocamera di Profondità per personalizzare ulteriormente i tuoi scatti e aggiungere quel tocco creativo in più. Il design distintivo del Galaxy A04s combina curve morbide ed eleganti con colori classici come il Black, il Green e il White. Questo telefono non solo è bello da vedere, ma anche comodo da tenere in mano.

Infine, le performance di livello superiore garantite dalla potente CPU Octa-core e fino a 3GB di RAM assicurano che qualsiasi attività, da multitasking a gaming, sia gestita con velocità ed efficienza. Il Galaxy A04s è un compagno affidabile e potente per le tue esigenze quotidiane.

Amazon applica uno sconto del 39% sul Samsung Galaxy A04S per un prezzo finale di 109,00€.

