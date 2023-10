CROLLA IL PREZZO con più di 100€ DI SCONTO sullo Xiaomi Redmi Note 11S

Xiaomi è una nota azienda cinese specializzata nella produzione di dispositivi elettronici e prodotti per la tecnologia. Fondata nel 2010, l'azienda è diventata rapidamente una delle principali aziende tecnologiche al mondo. Oggi Amazon applica un ottimo sconto del 36% sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 11S, prezzo finale di 193,00€.

Xiaomi Redmi Note 11S in mega sconto su Amazon

Il Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone Android che si distingue per le sue prestazioni eccezionali e un'esperienza fotografica di alta qualità. Con una configurazione a quattro fotocamere posteriori, offre una versatilità fotografica senza compromessi. La fotocamera principale da 108 MP cattura immagini e video straordinari con colori vibranti e una risoluzione superiore.

L'obiettivo ultra grandangolare da 8 MP estende la tua prospettiva con un ampio angolo di visione, mentre la fotocamera macro da 2 MP cattura dettagli ravvicinati in modo impressionante. Il sensore di profondità da 2 MP è perfetto per ritratti dal look naturale. Lo smartphone è dotato di un ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, che offre una gamma e una nitidezza eccezionale.

I due altoparlanti garantiscono un suono stereo immersivo ideale per il gaming e la visione di video. La frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e la frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz assicurano un'esperienza fluida e reattiva, con transizioni senza ritardi e risposta istantanea al tocco.

Il Redmi Note 11S è alimentato da una generosa batteria da 5.000 mAh, che garantisce un'autonomia eccezionale per l'intera giornata. Inoltre, la ricarica rapida da 33W permette di ricaricare completamente il telefono in soli 58 minuti. Il design di questo smartphone è elegante e moderno, con una sottile cornice di soli 8,09 mm e un peso di 179 grammi.

Lo sconto applicato da Amazon sullo Xiaomi Redmi Note 11S equivale al 36% per un prezzo finale di 193,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.