CROLLA IL COSTO del DualSense, il pad di PS5 è in offerta

PS5, la console di gioco prodotta da Sony è stata rilasciata nel novembre 2020, fra le tante feature e innovazioni apportate da questa console vi è sicuramente il controller DualSense che oggi, grazie ad Amazon, è soggetto ad un inusuale sconto del 14% per un prezzo finale di 64,19€.

Amazon lancia lo sconto sul DualSense

Il controller DualSense per PS5 offre un'esperienza di gioco rivoluzionaria, puntando sull'innovativo feedback aptico e gli effetti grilletto dinamici. Questa tecnologia trasforma radicalmente la percezione di ogni azione di gioco, consentendo di sentire una connessione fisica con l'ambiente virtuale. Dalla tensione nell'arco di un arciere al peso dei freni in una frenetica corsa automobilistica, ogni sensazione è resa con incredibile precisione. Il design ergonomico e confortevole del controller, con un microfono integrato per la chat vocale, permette ai giocatori di comunicare con gli amici online in modo fluido.

La funzione "Crea", evoluzione del pulsante "Condividi", consente ai giocatori di catturare e condividere momenti epici con facilità, portando le proprie avventure in tempo reale al mondo. L'USB Type-C semplifica la ricarica del controller durante il gioco, assicurandoti di non rimanere mai senza energia. Inoltre, l'accelerometro e il giroscopio integrati consentono un rilevamento del movimento intuitivo nei giochi compatibili, aggiungendo un livello extra di coinvolgimento e controllo. La PS5 si pone così all'avanguardia nell'offrire una straordinaria esperienza di gioco che unisce la tecnologia avanzata a un design ergonomico e intuitivo.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto il DualSense PS5 nella sua colorazione "Cosmic Red" del 14% per un prezzo finale di 64,19€. Approfittane subito caro gamer!

