CROLLA fino al suo MINIMO STORICO il Videoproiettore Philips

Philips è una multinazionale olandese con una lunga storia nel settore dell'elettronica. Oggi su Amazon il videoproiettore di Philips è al suo incredibile Minimo Storico: 202€.

Philips e Amazon preparano il Minimo Storico per il videoproiettore

Il proiettore NeoPix 330 di Philips offre un'esperienza visiva straordinaria con immagini native Full HD a 1080p, consentendo la fruizione di video fino a 80" (200 cm) in alta qualità, perfetti anche a soli 2 metri dalla parete. Con una luminosità di 250 ANSI Lumens, garantisce immagini nitide e luminose per un intrattenimento coinvolgente.

La versatilità è al centro dell'esperienza, grazie al posizionamento flessibile che consente la creazione dell'immagine perfetta. Le opzioni di correzione su 4 angoli, orizzontale, verticale e trapezoidale, insieme alla gestione delle stanze, assicurano una visualizzazione ottimale in ogni contesto.

La connettività avanzata rende il NeoPix 330 un compagno ideale per l'intrattenimento multimediale. Con interfacce come HDMI, Bluetooth e USB, è possibile collegare facilmente dispositivi come computer, console di gioco, decoder TV e dispositivi di streaming come Fire Stick o Apple TV. La presenza di un'uscita di alimentazione USB consente il collegamento di dongle smart come Roku, Amazon Fire Stick e Chromecast.

La progettazione attenta del sistema assicura anche un'esperienza acustica impeccabile, grazie ai potenti altoparlanti 2.1. Il proiettore NeoPix 330 di Philips offre un equilibrio perfetto tra audio coinvolgente e strumenti visivi eccezionali, offrendo un intrattenimento straordinario sia all'interno che all'aperto. La riduzione del rumore, ottenuta attraverso ventole a prestazioni elevate, mantiene silenziosità ed eleganza del sistema per un godimento ottimale.

Il videoproiettore Philips è al suo Minimo Storico su Amazon che equivale a 202€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.