CROLLA DI METà prezzo: Samsung A54 oggi è un'occasione UNICA e irripetibile!

Questo super smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+. Questo assicura una qualità visiva nitida e colori vibranti per un'esperienza di visualizzazione coinvolgente. Il dispositivo è alimentato dal processore Octa-core, che garantisce prestazioni fluide anche durante le attività multitasking intensive. Con 128 GB di memoria interna, hai spazio sufficiente per archiviare foto, video, app e molto altro ancora.

Il Samsung Galaxy A54 ha inoltre un sistema di fotocamere versatile che include una fotocamera principale da 48 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Questo ti consente di catturare immagini dettagliate e nitide in una varietà di situazioni, dal paesaggio alle foto ravvicinate. Per garantire la sicurezza dei tuoi dati e la tua privacy, il dispositivo dispone poi di un lettore di impronte digitali integrato nel display. Potrai quindi sbloccare il dispositivo in modo sicuro e rapido, senza dover inserire manualmente una password o un PIN.

