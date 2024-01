CROLLA DI BEN 190€ IL PREZZO del Samsung A34: MEGA RISPARMIO

Samsung è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni e la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti sono sempre riscontrabili. Oggi, su eBay, è presente uno sconto in formato maxi del 40% (190€) sul Samsung Galaxy A34, prezzo finale di 279,90€.

Lo sconto di eBay sul Samsung Galaxy A34 è imperdibile

Il Samsung Galaxy A34 si presenta come un eccellente smartphone Android, focalizzato soprattutto sull'esperienza fotografica, in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il dispositivo è caratterizzato da un display Touchscreen ampio da 6.6 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel, posizionando il Samsung Galaxy A34 ai vertici della sua categoria.

Le sue funzionalità sono all'avanguardia, a cominciare dal modulo 5G che garantisce un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellenti. La connettività è ulteriormente potenziata con la presenza di Wi-Fi e GPS, offrendo una vasta gamma di opzioni di connessione.

Il Samsung Galaxy A34 si distingue nella multimedialità grazie alla sua fotocamera principale da 48 megapixel, che consente di catturare immagini ad altissima risoluzione (8000x6000 pixel) e di registrare video in 4K con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Questa potente configurazione fotografica posiziona il dispositivo in cima alla sua categoria, offrendo possibilità creative e di registrazione video di alta qualità.

Con uno spessore di soli 8.2mm, il Samsung Galaxy A34 si presenta come un dispositivo compatto e attraente, dimostrando una combinazione di prestazioni avanzate e design sottile. Questo smartphone rappresenta, dunque, una scelta ideale per coloro che cercano una solida esperienza multimediale e fotografica in un pacchetto di dimensioni contenute.

Su eBay, oggi, è possibile risparmiare 190€ sul Samsung Galaxy A34 al 40% di sconto: prezzo finale pari a 279,90€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.