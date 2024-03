CROLLA DI 310€ il prezzo del Samsung Galaxy S23 con la promo Amazon

Samsung è un azienda che riesce ad offrire sempre il massimo della qualità per ogni prodotto che realizza e oggi, su Amazon, il suo Galaxy S23 viene scontato del 30% e viene venduto al prezzo totale di 729€.

Il Samsung Galaxy S23 è un top di gamma nonostante l'uscita dell'S24 con prestazioni eccezionali e una fotocamera all'avanguardia. Dotato del caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, questo smartphone è pronto a soddisfare le tue esigenze in ogni situazione.

Grazie alla tecnologia avanzata di Nightography, potrai catturare scatti notturni epici con una chiarezza sorprendente. L'intelligenza artificiale migliorata mantiene nitidi i dettagli, garantendo che le tue foto e i tuoi video in condizioni di scarsa luminosità siano brillanti e ricchi di colore, dal tramonto all'alba.

La fotocamera grandangolare da 50 MP, in combinazione con il potente processore Snapdragon 8 Gen 21, lavora in modo sinergico per catturare istantanee ad alta risoluzione. Con la tecnologia di ottimizzazione dei dettagli, ogni immagine sarà più nitida e ricca di dettagli, consentendoti di ingrandire senza compromettere la qualità.

Questo rivoluzionario processore alimenta il Galaxy S23 per offrire un'esperienza di streaming di giochi e video senza interruzioni, mentre la batteria a lunga durata garantisce che tu possa continuare a giocare e guardare i tuoi programmi preferiti senza preoccuparti di rimanere a corto di energia.

Amazon, oggi, mette in sconto uno smartphone davvero eccezionale, si tratta del Samsung Galaxy S23 che ancora oggi, nonostante l'uscita dell'S24, rimane un ottimo top di gamma: risparmia 310€ (-30%) e paga questo fantastico dispositivo solo 729€.

