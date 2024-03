CROLLA DI 170€ il prezzo di iPhone 15 Pro: OFFERTONA Amazon

L'iPhone 15 Pro è caratterizzato da un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, rendendolo estremamente resistente a schizzi, gocce e polvere. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion offre un refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche di altissimo livello, mentre la funzione Dynamic Island visualizza avvisi e attività in tempo reale.

Grazie al chip A17 Pro, il dispositivo offre prestazioni eccezionali e un'elevata efficienza energetica, garantendo una durata della batteria per l'intera giornata. Il sistema di fotocamere è altamente professionale, con sette obiettivi che consentono di catturare immagini ad altissima risoluzione, dettagliate e dai colori intensi.

Il dispositivo presenta anche un tasto Azione personalizzabile, che consente di attivare rapidamente la funzione preferita con una semplice pressione. In termini di connettività va segnalato un connettore USB-C compatibile con lo standard USB 3 per un trasferimento dati ultrarapido e la possibilità di caricare dispositivi Mac e iPad con lo stesso cavo.

Con il supporto al Wi-Fi 6E, i download diventano fino a due volte più veloci, garantendo un'esperienza di connettività senza pari. Per quanto riguarda la sicurezza, il dispositivo offre funzioni avanzate come l'SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, che consente al dispositivo di riconoscere gravi incidenti d'auto e chiamare aiuto in caso di necessità.