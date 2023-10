CROLLA DI 107€ il prezzo sullo Xiaomi Redmi Note 11: SCONTO CLAMOROSO

Il marchio Xiaomi è diventato popolare a livello globale grazie alla sua serie di smartphone, con i modelli Xiaomi Mi e Redmi che si sono guadagnati una buona reputazione per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi su Amazon è disponibile un'offerta pazzesca sullo Xiaomi Redmi Note 11 con uno sconto del 43% per un prezzo finale di 142,90€, con ben 107€ di sconto.

Lo sconto sullo Xiaomi Redmi Note 11 è super competitivo!

Il Redmi Note 11 è un dispositivo di ultima generazione che punta sulle performance e la versatilità. Alimentato da un processore Snapdragon 680 a 6nm, offre prestazioni eccezionali mantenendo un consumo energetico efficiente.

Il suo ampio display AMOLED FHD da 6,43 pollici con gamma di colori DCI-P3 regala colori vibranti e dettagli nitidi, garantendo una visibilità impeccabile anche in piena luce con una luminosità di fino a 1000nit. Inoltre, con due altoparlanti posizionati nella parte superiore e inferiore, offre un coinvolgente suono stereo che rende l'esperienza di gioco e la visione di video ancora più immersiva.

Il display ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, garantendo animazioni fluide e reattive, catturando ogni tocco istantaneamente.

Il Redmi Note 11 offre anche un potente sistema fotografico con quattro fotocamere da 50MP, per catturare immagini e video di alta qualità. La fotocamera ultra grandangolare da 8MP amplia la prospettiva, mentre la macro da 2MP e il sensore di profondità da 2MP consentono di ottenere scatti dettagliati e ritratti di grande naturalezza. Tutto questo è racchiuso in un design moderno e sottile, con una capiente batteria da 5.000 mAh che garantisce un'autonomia eccezionale in un corpo leggero da soli 179g, offrendo una presa salda e confortevole.

Oggi Amazon applica uno sconto clamoroso sullo Xiaomi Redmi Note 11 del 43% per un prezzo d'acquisto finale di 142,90€.

