Crittografia: perché è imprescindibile per un gestore di password?

La tecnologia nota come crittografia, ormai utilizzata in svariati ambiti, è un vero e proprio must per i gestori di password.

Per comprendere come mai questo binomio è così vincente, è bene capire come funziona tale soluzione: stiamo parlando di un sistema che permette di rendere dei dati incomprensibili per chi non possiede le adeguate chiavi di decrittazione.

Ciò consente di ottenere degli enormi vantaggi sotto il punto di vista della cybersecurity. Un password manager che utilizza tale soluzione, di fatto, è in grado di proteggere le parole d'accesso in maniera molto più efficace.

Proprio per questo motivo, la crittografia non è un optional, ma una necessità concreta per chiunque intende proteggere le proprie password da sguardi indiscreti.

Crittografia e gestori di password: un binomio indissolubile

Uno strumento di protezione delle password che sfrutta al meglio la crittografia è, senza ombra di dubbio NordPass. Stiamo parlando di una piattaforma curata dagli stessi sviluppatori di NordVPN, una delle VPN più famose e apprezzate a livello mondiale.

Perché lato crittografia (e non solo) NordPass risulta una soluzione così apprezzabile?

Questa, oltre a proteggere i dati, questa facilita anche la condivisione legittima delle password in un ambiente di lavoro o familiare. La crittografia avanzata infatti, permette di trasmettere parole d'accesso a colleghi, familiari e amici senza correre il rischio che le stesse siano individuate da occhi indiscreti.

La possibilità di generare password robuste e di individuare eventuali tentativi di intrusione da parte di cybercriminali, sono due altri fattori che giocano in favore di NordPass.

E per quanto riguarda il costo? Grazie alle attuali promozioni è possibile risparmiare fino al 53% a seconda del piano scelto.

La sottoscrizione Premium, ideale per un singolo utente, può giovare del 23% di sconto sul piano biennale. Ciò si traduce in un costo di appena 2,29 euro al mese.

