Cripta i tuoi dati sui server di Surfshark VPN: ora in sconto dell'86%

Navigazione sicura, privacy totale e dispositivi illimitati: è questa la proposta di Surfshark VPN, che rilancia la propria offerta con uno sconto fino all'86% sui piani biennali, ora disponibili a partire da 1,99€ al mese.

Attivando oggi l'abbonamento Starter di Surfshark, si ricevono anche 3 mesi extra in omaggio e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Con Surfshark la sicurezza online è completa: ecco cosa offre il piano Starter

Il piano Starter di Surfshark include tutto ciò che serve per una navigazione sicura e priva di tracciamenti. La VPN protegge la connessione crittografando i dati e nascondendo l'indirizzo IP, impedendo a hacker e inserzionisti di monitorare le attività online. A rendere ancora più efficace la protezione ci pensa Dynamic MultiHop, la funzione che cripta il traffico due volte facendo passare i dati attraverso due server VPN differenti.

Un altro punto di forza di Surfshark è la connessione simultanea illimitata, utilizzabile su tutti i dispositivi in casa o in mobilità. Il pacchetto comprende inoltre uno strumento per bloccare pubblicità, tracciatori e pop-up di cookie, così da rendere la navigazione più fluida e privata.

Incluso nel piano anche Alternative ID, una funzione avanzata che genera un'identità digitale fittizia e un indirizzo e-mail alternativo per iscriversi ai servizi online in modo più sicuro, proteggendo così la propria casella principale da spam e phishing.

La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e può essere attivata direttamente dal sito ufficiale Surfshark.

