Criminalità informatica in Italia: le truffe online sono in aumento

L’evoluzione tecnologica ha portato numerosi vantaggi, ma ha anche aperto nuove opportunità per i criminali informatici. In Italia, così come nel resto del mondo, i cyberattacchi sono sempre più diffusi, con conseguenze che impattano sia i singoli cittadini sia le imprese.

Uno dei fenomeni più preoccupanti è quello delle truffe online, che stanno registrando un incremento significativo. Nei primi due mesi del 2025, le segnalazioni relative a frodi nel trading online hanno superato le 27 unità, evidenziando un trend in crescita rispetto agli anni precedenti. I malintenzionati utilizzano tecniche sempre più avanzate per raggirare le vittime.

Tra queste, il phishing è tra le più comuni: attraverso email o messaggi falsificati, i truffatori si spacciano per istituti finanziari o aziende affidabili, con lo scopo di sottrarre dati personali e bancari. Un’altra modalità diffusa è il vishing, in cui i criminali contattano le vittime per telefono fingendosi operatori bancari, convincendole a fornire informazioni sensibili.

Criptovalute, pedopornografia e stalking, attenzione alle truffe online

Le criptovalute rappresentano uno strumento sempre più utilizzato per occultare transazioni illecite e rendere più complesso il tracciamento dei fondi. Diverse indagini hanno dimostrato come questi asset digitali vengano impiegati per il riciclaggio di denaro, complice la difficoltà nel monitorarne i movimenti. Oltre alle frodi finanziarie, esistono altre forme di criminalità informatica che destano particolare preoccupazione.

Il contrasto alla pedopornografia online è una delle priorità delle forze dell’ordine, con numerosi arresti e denunce registrate nel corso del 2024. Anche i casi di stalking e revenge porn, ovvero la diffusione non autorizzata di materiale intimo, sono in aumento, causando gravi danni psicologici alle vittime. Gli attacchi informatici non risparmiano nemmeno le infrastrutture critiche, con minacce dirette a settori vitali come sanità, trasporti ed energia, mettendo a rischio la sicurezza nazionale.

Per difendersi da queste insidie digitali, è essenziale adottare comportamenti prudenti. Evitare di cliccare su link sospetti contenuti in email o messaggi non richiesti è una regola fondamentale, così come verificare sempre l’identità del mittente prima di condividere informazioni sensibili. Proteggere i propri dispositivi con antivirus e firewall, oltre ad aggiornare regolarmente sistemi operativi e applicazioni, aiuta a prevenire intrusioni dannose. La sicurezza informatica è ormai una necessità imprescindibile per ridurre il rischio di cadere vittima della criminalità digitale.