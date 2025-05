Cresce l’App Io, caricati più di 8 milioni di documenti ma emerge qualche critica

Il successo di It-Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'innovativa App Io, rappresenta un passo decisivo nella digitalizzazione dei servizi pubblici e nella semplificazione dell'interazione tra cittadini e pubblica amministrazione. I numeri parlano chiaro: oltre 8,7 milioni di documenti digitali. La piattaforma si distingue per la capacità di digitalizzare e conservare documenti personali.

Tra i documenti caricati dagli utenti spiccano 4,5 milioni di tessere sanitarie, 4,1 milioni di patenti di guida e circa 100.000 carte europee di disabilità, come riportato durante l'evento "PagoPA: la pubblica amministrazione che semplifica". Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPA, ha sottolineato come il wallet digitale rappresenti l'evoluzione principale dell'App Io, rendendo l'identità digitale dei cittadini più immediata e accessibile, eliminando la necessità di documenti cartacei e autocertificazioni.

La dichiarazione di Alessio Butti

Il sottosegretario all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha evidenziato, nonostante i successi, un divario significativo tra i 40 milioni di italiani che hanno scaricato l'App IO e i soli 5 milioni che la utilizzano regolarmente, definendolo un problema da affrontare con una prossima campagna di comunicazione per incentivarne l'uso. L’App IO, ha spiegato, è un elemento centrale nella digitalizzazione dei servizi pubblici. Butti ha anche sottolineato le potenzialità di integrazione dell’App IO con il Fascicolo Sanitario Elettronico, definendolo una delle principali innovazioni digitali del settore sanitario. Riguardo all’It-Wallet, ha anticipato che dopo l’estate verranno aggiunti nuovi documenti digitali, come i titoli di studio e altri attributi identificativi, nell’ambito delle sperimentazioni in corso. Una strategia comunque efficace

Questi risultati dimostrano, comunque, l'efficacia della strategia di digitalizzazione di PagoPA, volta a semplificare l'accesso ai servizi pubblici e a migliorare la gestione dei documenti personali. L'obiettivo futuro è quello di ampliare ulteriormente l'integrazione di documenti nella piattaforma, rendendo sempre più completa l'esperienza digitale per i cittadini. La diffusione dell'App Io e di It-Wallet non solo testimonia il crescente interesse verso i documenti digitali, ma rappresenta anche un esempio di come la tecnologia possa trasformare radicalmente i rapporti tra cittadini e istituzioni.