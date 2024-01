Credit Agricole ti regala 150 euro in Buoni Amazon e con un conto a canone zero

Se c’è una banca che riesce a distinguersi più delle altre nel panorama italiano, questa è Crédit Agricole, grazie anche alle sue offerte straordinarie per i nuovi clienti.

In questo momento, sono due le principali: conto a canone zero e Buoni Amazon fino a 150 euro per chi apre o trasferisce il suo conto entro il 29 febbraio 2024.

Se hai questa intenzione, sappi che sia l’apertura che il trasferimento del conto sono completamente gratuiti.

150 euro in Buoni Amazon con il conto Crédit Agricole

Come ottenere i Buoni Amazon fino a 150 euro? Dopo l’apertura del conto, devi richiedere la carta di debito VISA ed effettuare una prima transazione tra i 500 e 999,99 euro per ottenere i primi 50 euro.

I restanti 100 euro, puoi ottenerli soltanto se effettui acquisti per un valore minimo di 1000 euro o più. I prelievi non vengono considerati.

Per quanto riguarda la carta di debito VISA, i primi due anni è gratuita e può essere collegata ai wallet digitali più diffusi, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. In questo modo, pagare diventerà un gioco da ragazzi.

Al di là dei Buoni Amazon, Credit Agricole offre diversi vantaggi. Ad esempio, puoi richiedere gratuitamente il conto deposito con interesse del 4% annuo lordo per 9 mesi. Devi però farlo entro il 31 gennaio 2024.

L’app proprietaria ti consente di gestire le operazioni e i pagamenti in modo semplice. Inoltre, potrai prelevare illimitatamente e gratuitamente presso tutti gli ATM del Gruppo ed inviare gratuitamente bonifici in area SEPA.

Ricordati che tutto questo puoi ottenerlo soltanto se apri il conto online entro il 29 febbraio 2024. Non lasciarti sfuggire l’occasione unica di ottenere canone gratuito, Buoni Amazon e diverse operazioni senza commissione.

