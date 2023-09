Il tuo desiderio è quello di aprire un nuovo conto corrente ma non sai quale opzione sia la più adatta alle sue esigenze?

La nostra proposta è Crédit Agricole, la soluzione ideale per le sue necessità. La banca offre un conto digitale con molteplici vantaggi, tra cui la promo a canone zero. Per avvantaggiartene, devi aprire il conto entro il 4 ottobre 2023.

Inoltre, Crédit Agricole premia i propri clienti per gli acquisti effettuati tramite carta online o in negozio con Buoni Regalo Amazon.it offrendo fino a 100€. Invece, se apri il Conto Deposito avrai 50 euro in Buoni.

Crédit Agricole, il conto a canone zero che cercavi e che ti regala tanti buoni Amazon

I vantaggi derivanti dall’aperta di conto Crédit Agricole sono molteplici, tra cui la promo canone gratuito.

Se usi poi la carta di debito Crédit Agricole Visa per i pagamenti online o in negozio in tutto il mondo, avrai quanto segue:

Massima versatilità : la carta può essere utilizzata per i pagamenti online e tramite Wallet con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

: la carta può essere utilizzata per i pagamenti online e tramite Wallet con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Sicurezza totale : in caso di furto, la carta può essere immediatamente bloccata tramite Home Banking o App.

: in caso di furto, la carta può essere immediatamente bloccata tramite Home Banking o App. Controllo: è possibile impostare i limiti di spesa e personalizzare le funzionalità della carta.

Nonostante ciò, durante la procedura di apertura del conto, è possibile selezionare la carta che meglio si adatta alle tue necessità: la carta di debito tradizionale Crédit Agricole Bancomat, per effettuare pagamenti e prelievi in Italia e all'estero, oppure la nuova carta di debito Crédit Agricole Visa contactless, che consente anche di effettuare pagamenti online e tramite dispositivi mobili.

Grazie anche all'applicazione dedicata, puoi controllare i limiti di prelievo, monitorare i movimenti del tuo conto, e gestire i limiti di spesa direttamente dal tuo dispositivo mobile e visualizzare il PIN della tua carta.

Non mancano i bonifici SEPA online gratuiti e prelievi agli ATM Crédit Agricole, anche questi gratuiti.

