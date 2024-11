Crédit Agricole: se apri ora il conto online hai 150€ di buoni Amazon

Il conto online Crédit Agricole è una delle soluzioni più interessanti per la gestione delle proprie finanze. I motivi sono molteplici. Innanzitutto, perchè è conveniente: per i primi 9 mesi il canone è gratuito (ma si può azzerare per sempre a determinate condizioni). E poi per via del fatto che mette a disposizione una carta di debito Visa e una carta di credito American Express Oro e si può gestire in maniera semplice direttamente dall'app. Oltre a questo, aprendolo ora è possibile ricevere fino a 150€ di buoni Amazon.

Come ottenere i 150€ di buoni Amazon con il conto Crédit Agricole

Ecco i passaggi da effettuare per avere i 150€ di buoni Amazon:

Aprire il conto online di Crédit Agricole;

Accedere alla sezione «Invita un amico» nell’app Crédit Agricole Italia ;

; Inviare il tuo codice promo personale con Whatsapp, Instagram o qualunque altro mezzo tu preferisca.

Per te un Buono Regalo da 25€ per ogni amico che apre il conto online, fino a un massimo di 6 amici! E anche i tuoi amici riceveranno a loro volta 25€ in Buoni Regalo. Ma loro cosa devono fare? Semplicemente aprire il conto online entro l'11/12, inserendo il codice promo nel campo «codice promozionale» ed effettuare almeno 1 pagamento con la carta online o in negozio, entro 60 giorni dall’apertura.

Riceverai i Buoni Regalo Amazon.it entro 120 giorni dalla data di verifica all’indirizzo email indicato nel form di apertura del Conto. In più, se sottoscrivi un mutuo dal 7/11/2024 al 11/12/2024 puoi invitare fino a 12 amici ricevendo fino ad un massimo di 600€.

Detto questo, ribadiamo quanto il conto Crédit Agricole sia conveniente a prescindere. Per i primi 9 mesi hai il canone azzerato, che si può estinguere del tutto se sei under 35 o accrediti lo stipendio o pensione, oppure hai un dossier titoli attivo o ancora hai un patrimonio superiore o uguale a 5.000€. E tutto è gestibile comodamente tramite l'app.

Ma non finisce qui: ci sono molti altri vantaggi. Per conoscere tutti i dettagli del conto e aprirlo vai sul sito di Crédit Agricole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.