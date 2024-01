Crédit Agricole: richiedi la Visa, ricevi fino a 150 euro in buoni Amazon

Crédit Agricole presenta la sua ultima offerta "NEXT", progettata appositamente per la generazione under 35. Un'opportunità imperdibile per i più giovani di accedere a un conto e carta di debito Visa a canone zero per i primi due anni, a cui si accompagnano una serie di vantaggi e funzionalità che rispondono alle esigenze digitali di oggi.

Se sei un nuovo cliente, c'è una promozione per te: apri un conto entro il 29 febbraio e sottoscrivi la Carta Debit Visa, puoi ottenere fino a 150 euro di buoni Amazon.

Home banking, ma anche una vasta rete di filiali

La carta di debito Crédit Agricole Visa offre la massima usabilità, consentendo pagamenti online, in negozio e in tutto il mondo. La carta può anche essere utilizzata con facilità anche attraverso i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, rendendo l'esperienza di pagamento più veloce e sicura.

Tramite l'applicazione potrai effettuare le principali operazioni bancarie, ma anche contattare la chat operativa e prenotare un appuntamento in filiale con il tuo consulente dedicato. Altri vantaggi inclusi nell'app sono: funzione "pausa" per bloccare la carta in caso di furto o smarrimento, modifica dei limiti di spesa, attivazione dei pagamenti online e all'estero, PIN visibile, pagare in tempo reale senza conoscere l'IBAN del destinatario e notifiche istantanee per restare aggiornato sui movimenti del tuo conto.

Come ottenere i buoni Amazon? Tutto ciò che dovrai fare è aprire un conto corrente Crédit Agricole online, scegliere la Carta Debit Visa in fase di registrazione inserendo il codice "VISA" e fare almeno una transazione con questa carta per ricevere 50 euro in buoni regalo Amazon. Se continuerai a utilizzare la tua carta Visa online o in negozio, potrai ricevere ulteriori buoni, per un massimo di 100 euro.

Crédit Agricole è sicura e vantaggiosa: è uno tra i gruppi bancari più solidi al mondo, presente in ben 47 Paesi con un'ampia rete di filiali, perciò è l'ideale per i giovani che si trovano alla loro prima esperienza finanziaria. Come già anticipato, la promozione è riservata ai soli clienti under 35: conto e carta di debito saranno a canone zero per i primi due anni e avrai a disposizione anche un consulente dedicato per tutte le tue esigenze. Richiedi l'apertura di NEXT direttamente online.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.