Crédit Agricole: per te 500€ di buoni Amazon con il codice VISA

Scopri l'ultima offerta di Crédit Agricole: apri ora il conto per ottenere tantissimi vantaggi e fino a 500€ di buoni da spendere su Amazon. Per averli è sufficiente inserire il codice promozionale VISA in fase di apertura del conto, aderendo così alla promozione e ottenendo la carta di debito Crédit Agricole Visa.

In questo modo avrai un conto a canone zero per i primi nove mesi dall'attivazione del servizio. Canone che resta a zero se decidi di accreditare qui stipendio o pensione, sei under 35 oppure possiedi un dossier titoli attivo o ancora se il tuo patrimonio è pari o superiore a 5000€. Che aspetti? Vai subito sulla pagina della promo e apri il tuo conto con Crédit Agricole!

Crédit Agricole: scopri come ottenere 500€ di buoni Amazon

Per riscattare i 500€ di buoni Amazon non devi fare altro che aprire un conto Crédit Agricole e ricevere la tua carta di debito. Puoi farlo scegliendo la filiale più vicina o, se preferisci, anche direttamente online con l'identificazione attraverso videoselfie o firma digitale.

Per partecipare all'iniziativa, in fase di apertura dovrai inserire il codice promo VISA nella casella apposita. Appena farai la tua prima transazione, riceverai un primo "Welcome Bonus", mentre una volta raggiunti i 500€ di spesa riceverai anche i primi 200€ di buoni Amazon.

E i restanti 300€? Per avere il resto dovrai semplicemente invitare degli amici ad aprire un conto presso la banca. Ogni volta che uno di loro aprirà con successo il conto, riceverai un bonus di 50€. Questo per un massimo di 6 amici, che in totale portano la somma ai 500€ promessi.

La carta di debito Crédit Agricole Visa offre ancora numerose funzionalità. Tra queste, la possibilità di prelevare sia in Italia che all'estero ed effettuare pagamenti contactless. Inoltre, potrai ricevere aggiornamenti e notifiche delle tue transazioni direttamente sul tuo smartphone e bloccare autonomamente la carta dall'app in caso di furto e smarrimento.

Non attendere oltre: apri adesso il tuo conto Crédit Agricole e scopri tutti i vantaggi dell'offerta. Ma affrettati: è disponibile solo per un periodo limitato!

