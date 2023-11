Crédit Agricole lancia Next Under 35: canone gratis per i giovani

Crédit Agricole presenta Next Under 35, un'offerta rivolta a coloro che hanno meno di 35 anni e desiderano godere di vantaggi bancari esclusivi.

Questa proposta innovativa consente ai giovani di aprire in pochi minuti un conto corrente online, senza la necessità di recarsi in filiale, e offre un canone mensile pari a zero per tutti coloro che non hanno ancora compiuto il 35° anno di età.

Next Under 35 di Crédit Agricole: ecco come funziona e cosa offre

Con Next Under 35, i beneficiari non solo avranno accesso a un conto facilmente gestibile online ma riceveranno anche una carta di debito VISA gratuita, fornendo la possibilità di effettuare pagamenti sia online che nei negozi fisici.

Questa carta di debito VISA Crédit Agricole è dotata di avanzate funzioni di sicurezza, consentendo agli utenti di metterla in pausa o bloccarla in caso di smarrimento o furto.

La convenienza continua con la possibilità di modificare i limiti di spesa e prelievo, attivare pagamenti online e all'estero, visualizzare il PIN quando necessario, ricevere notifiche sui movimenti e effettuare pagamenti in tempo reale senza la necessità di conoscere l'IBAN del destinatario.

Il tutto è reso possibile grazie a un'applicazione dedicata compatibile con dispositivi Android e iOS. Inoltre, la carta di debito VISA è gratuita per i primi 2 anni, rendendo questa offerta ancora più allettante per i giovani sotto i 35 anni.

Il conto Next Under 35 offre anche l'accesso a un consulente dedicato raggiungibile via chat, fornendo un supporto personalizzato.

Aprire il conto Crédit Agricole è un processo semplice e immediato, accessibile direttamente dalla pagina ufficiale con un clic su "Apri il conto" e seguendo la procedura indicata.

Grazie a Next Under 35, i giovani possono beneficiare di servizi bancari convenienti, sicuri e adatti alle esigenze digitali della loro generazione.

