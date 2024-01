Crédit Agricole, il conto senza canone che ti regala buoni Amazon

Promo Crédit Agricole di quelle che capitano raramente: conto online senza canone e con la possibilità di ottenere fino a 150€ in buoni Amazon. Insomma, un’offerta a cui non si può dire di no. Ma come sottoscriverla? Scopriamolo.

Come ottenere i buoni Amazon con Crédit Agricole

Per ottenere i buoni Amazon dal valore di 150 euro, bisogna fare due cose: aprire il conto e richiedere la carta di debito VISA entro il 29 febbraio 2024. Dopo il primo acquisto con la carta, riceverai i primi 50 euro.

E i restanti 100 euro? Per averli, dovrai spendere sempre tramite la carta almeno 1.000 euro. I prelievi non contano, tienilo a mente.

Ma quali sono gli vantaggi offerti dal conto Crédit Agricole? Eccoli:

Canone gratuito per sempre: niente costi ricorrenti legati alla tenuta del conto.

niente costi ricorrenti legati alla tenuta del conto. Operazioni online gratuite: bonifici, pagamento di bollettini, ricariche carte e altre operazioni online sono prive di commissioni.

bonifici, pagamento di bollettini, ricariche carte e altre operazioni online sono prive di commissioni. App e home banking: entrambe le opzioni ti consentono di gestire il tuo conto in modo facile e veloce, ovunque tu sia e da qualsiasi dispositivo.

entrambe le opzioni ti consentono di gestire il tuo conto in modo facile e veloce, ovunque tu sia e da qualsiasi dispositivo. Assistenza clienti 24/7: l'assistenza clienti è sempre disponibile, con operatori che saranno sempre pronti ad aiutarti.

Con questo conto, inoltre, potrai stare tranquillo grazie agli avanzati sistemi di sicurezza. Niente rischio frodi e malware durante le tue transazioni online.

Se cerchi una soluzione completa e conveniente, Crédit Agricole ti offre un conto sicuro e vantaggioso. Tra i tanti vantaggi, i buoni Amazon sicuramente fanno di questa opportunità l’occasione da non perdere. Quindi, clicca sul bottone qui sotto per entrare nella pagina ufficiale di Crédit Agricole e apri il conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.